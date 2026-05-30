И это еще не конец: Украина превращает тыловые районы России в "кол-зону", – Business Insider

Украина начала активно применять новые беспилотники для ударов по российским объектам далеко за линией фронта, благодаря чему территории, которые ранее считали относительно безопасным тылом, все чаще оказываются под угрозой атак.

Об этом сообщает Business Insider.

Как Украина перехватывает инициативу в войне?

Издание пишет, что с начала полномасштабной войны БпЛА в основном использовали для поражения целей непосредственно на линии фронта или для атак на объекты военно-промышленного комплекса в глубоком тылу врага.

Впрочем, последнее время украинские военные все чаще наносят удары по целям на расстоянии от нескольких десятков до нескольких сотен километров, в частности по складам, техники, командных пунктах, логистических центрах и системах ПВО.

Business Insider сообщает, что ранее российское командование считало эти районы относительно безопасными, сейчас расширение возможностей дронов заставляет оккупантов переносить склады и пункты обеспечения дальше от линии фронта.

Согласно обнародованной информации, подобные удары украинских беспилотников значительно усложняют российскую логистику и увеличивают время доставки боеприпасов, техники и других ресурсов в передовые оккупационные подразделения.

Руководитель отдела военного сотрудничества Сил территориальной обороны Украины Тарас Березовец считает, что массовое применение этой тактики способно существенно повлиять на ситуацию на фронте и изменить характер боевых действий.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина планирует расширять кампанию по поражению логистики, поскольку это лишает врага безопасного тыла и позволяют эффективнее срывать подготовку наступлений.

Также эффективность подобных ударов отмечают и западные эксперты. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW) атаки по тылу уже влияют на ход боевых действий и ослабляют возможности оккупационных войск.

По оценкам экспертов ISW, в апреле 2026 года российская армия впервые с августа 2024 года захватила меньше территории, чем потеряла, что, по словам специалистов, может непосредственно свидетельствовать о снижении темпов ее продвижения.

Аналитики отмечают, что кампания по поражению российской логистики только набирает обороты. Международные партнеры Украины, в частности Германия и Норвегия уже анонсировали совместное производство тысяч подобных БпЛА.

Специалисты считают, что дальнейшее наращивание таких возможностей может существенно изменить характер войны, а удары по логистическим маршрутам, складах и тыловых объектах могут становиться более важными и определении ситуации на фронте.

Ударная кампания Украины на средней дистанции, вероятно, далека от своего апогея, при условии дальнейшей поддержки со стороны партнеров Украины, и, вероятно, усилится в течение 2026 года, поскольку Украина разворачивает новое оружие, способное поразить оперативный тыл России,

– убеждены аналитики.

Кстати, ранее Politico сообщало, что украинские беспилотники активно атакуют вражеские грузовики на главных дорогах оккупированного юга Украины, которые Россия использует как сухопутный коридор в Крым для логистики.