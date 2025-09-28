Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр сказал, что Украина должна была бы отдать пятую часть своих территорий. В ответ в МИД Украины заявили, что советы здесь неуместны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера МИД Украины Георгия Тихого.

Что заявили в венгерском МИД?

Во время выступления перед студентами Парижского института политических исследований Левенте Мадьяр вспомнил опыт Венгрии в Первой мировой войне.

По его словам, тогда страна оказалась на стороне побежденных и имела только два варианта: либо снова взяться за оружие и "совершить коллективное самоубийство", или согласиться на условия мира, даже если это означало потерю двух третей территории.

Чиновник подчеркнул, что тогда власти Венгрии приняли единственное разумное, хоть и трагическое решение – сохранить по крайней мере треть страны и не пожертвовать всем.

Было ли это болезненно? Конечно, болезненно. Теперь Украина должна была бы отдать пятую часть своих территорий. Я не хочу указывать, что именно должна делать Украина, только говорю, что наш опыт показывает: мир иногда бывает болезненным,

– подытожил Левенте Мадьяр.

Справка. После поражения в Первой мировой войне, в соответствии с условиями Трианонского мирного договора, Венгрия действительно потеряла более 60% своих территорий. Вследствие этого значительная часть этнических венгров стали гражданами других стран. Сегодня эти земли принадлежат соседним государствам: Румынии (Трансильвания), Украине (Закарпатье), Словакии, Сербии (Воеводина), Австрии (Бургенланд), Хорватии и Словении.

На заявление Венгрии отреагировал представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. На своей странице в соцсети Х он написал, что "Венгрия может торговать своей землей или суверенитетом, если пожелает".

Украина этого не делает, и советы здесь неуместны,

– подытожил Тихий.

