Мерц заявил, что вряд ли Украина вступит в ЕС в ближайшие 9 лет

Украина вряд ли станет членом Европейского Союза в ближайшие годы, в частности, до завершения следующего бюджетного периода, который продлится до 2034 года.

Такое мнение в пятницу, 18 июля, высказал канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Почему Украина вряд ли станет членом ЕС раньше?

По словам немецкого канцлера, сейчас важнейшим приоритетом для его страны является приложение усилий для окончания полномасштабной войны в Украине. После этого дело касаться восстановления Украины.

Фридрих Мерц отметил, что процесс вышеупомянутого восстановления будет связан с процессом, в результате которого Украина может присоединиться к Европейскому Союзу. Впрочем, по его мнению, для этого нужны "несколько лет".

Это, вероятно, еще не повлияет на среднесрочные финансовые перспективы Европейского Союза,

– сказал он.

Речь идет о семилетнем бюджетном цикле 2028-2034 годов. Впрочем, канцлер Германии отметил, что пока вступление Украины в Европейский Союз остается невозможным из-за того, что страна до сих пор подвергается нападению России.

В то же время агентство напоминает, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в феврале в Киеве, что Украина может вступить в ЕС до 2030 года, если страна продолжит реформы с нынешними темпами и качеством.