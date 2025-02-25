Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее заявление во время пресс-конференции в Киеве 24 февраля.

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Может ли Украина стать членом Евросоюза до 2030 года

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что поражена скоростью и качеством реформ, которые проводит Украина в очень сложных условиях.

"Я сейчас вижу очень много процессов вступления Украины в ЕС. Я чрезвычайно поражена скоростью и качеством, с которой Украина проводит реформы на пути вступления в ЕС, проводит эти шаги, и это очень сложные шаги", – сказала она на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и иностранных лидеров к годовщине полномасштабной войны в Украине в Киеве.

Как подчеркнула президент Еврокомиссии, если только будет установлена дата вступления, тогда другие страны-кандидаты немедленно будут просить установления даты и не будут учитывать процесс.

Если Украина будет двигаться такими же темпами, то она попадет в Европейский Союз даже раньше, чем 2030 год. Поэтому давайте работать, сохраняя этот темп,

– подчеркнула фон дер Ляйен.