"Это шаг к прекращению войны": Рубио высказался о соглашении о недрах

В ночь на 1 мая Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о полезных ископаемых. Госсекретарь США Марко Рубио отреагировал на это.

Он считает, что подписанное с Украиной соглашение о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления станет шагом к прекращению российско-украинской войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Марко Рубио.

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Что сказал Рубио о соглашении о недрах

Госсекретарь США положительно отозвался о соглашении о полезных ископаемых и отметил, что его подписали благодаря лидерству президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

(Это соглашение – 24 Канал) – важная веха в нашем общем процветании и важный шаг на пути к прекращению этой войны,

– убежден Рубио.

Напомним, что министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина предусматривает создание фонда, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство.

Согласно ему, все будет происходить на основе равноправного партнерства, то есть страны совместно будут управлять фондом и ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса.