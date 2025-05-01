"Это шаг к прекращению войны": Рубио высказался о соглашении о недрах
- Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых и созданию Американского-украинского инвестиционного фонда восстановления.
- Госсекретарь США Марко Рубио считает, что это соглашение является важным шагом к прекращению войны и общего процветания.
В ночь на 1 мая Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о полезных ископаемых. Госсекретарь США Марко Рубио отреагировал на это.
Он считает, что подписанное с Украиной соглашение о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления станет шагом к прекращению российско-украинской войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Марко Рубио.
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Что сказал Рубио о соглашении о недрах
Госсекретарь США положительно отозвался о соглашении о полезных ископаемых и отметил, что его подписали благодаря лидерству президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
(Это соглашение – 24 Канал) – важная веха в нашем общем процветании и важный шаг на пути к прекращению этой войны,
– убежден Рубио.
Напомним, что министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина предусматривает создание фонда, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство.
Согласно ему, все будет происходить на основе равноправного партнерства, то есть страны совместно будут управлять фондом и ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса.