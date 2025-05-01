Він вважає, що підписана з Україною угода про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови стане кроком до припинення російсько-української війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Марко Рубіо.

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Що сказав Рубіо щодо угоди про надра

Держсекретар США позитивно відгукнувся щодо угоди про корисні копалини та зазначив, що її підписали завдяки лідерству президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

(Ця угода – 24 Канал) – важлива віха в нашому спільному процвітанні та важливий крок на шляху до припинення цієї війни,

– переконаний Рубіо.

Нагадаємо, що міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, що угода про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна передбачає створення фонду, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Згідно з нею, все відбуватиметься на засадах рівноправного партнерства, тобто країни спільно керуватимуть фондом і жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу.