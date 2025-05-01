В Белом доме заявили, что США обеспечат мирное и суверенное будущее для Украины

Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о недрах. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт назвала это "историческим событием".

По ее мнению, это соглашение начинает уникальное экономическое партнерство, направленное на восстановление и долгосрочный экономический успех Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Что говорят в Белом доме о соглашении о полезных ископаемых

По словам пресс-секретаря Белого дома, соглашение о полезных ископаемых – это свидетельство того, почему именно президент США Дональд Трамп является "главным мастером сделок".

Президент Трамп с самого начала четко заявлял, что стремится к прекращению кровопролития в этой жестокой войне. Это соглашение демонстрирует, насколько президент заинтересован в достижении настоящего и длительного мира,

– говорит Ливитт.

Она также заверила, что соглашение о полезных ископаемых обеспечит прочный мир для Украины.

Заметим, что на подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами отреагировал и госсекретарь США Марко Рубио. По мнению чиновника, оно является важным шагом к прекращению войны и совместного процветания стран.