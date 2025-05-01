На її думку, ця угода започатковує унікальне економічне партнерство, що спрямоване на відновлення та довгостроковий економічний успіх України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Що кажуть у Білому домі щодо угоди про корисні копалини

За словами прессекретарки Білого дому, угода про корисні копалини – це свідчення того, чому саме президент США Дональд Трамп є "головним майстром угод".

Президент Трамп із самого початку чітко заявляв, що прагне припинення кровопролиття в цій жорстокій війні. Ця угода демонструє, наскільки президент зацікавлений у досягненні справжнього і тривалого миру,

– каже Лівітт.

Вона також запевнила, що угода про корисні копалини забезпечить міцний мир для України.

Зауважимо, що на підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами відреагував і держсекретар США Марко Рубіо. На думку посадовця, вона є важливим кроком до припинення війни та спільного процвітання країн.