Дональд Трамп 18 октября опубликовал резкое заявление, обвинив Украину в подрыве мирового рынка дизельного топлива. Более того, президент США утверждает, что украинские власти отказываются от переговоров с Россией.

Об этом он 18 октября написал в обширном посте на своей странице в сети Truth Social, резко раскритиковав действия украинских властей, а также объяснив свои последние решения по смягчению санкционного давления на Россию. 24 Канал перескажет самое главное.

Что заявил Трамп об Украине и Зеленском?

В своем заявлении Трамп назвал свои решения в отношении России "очень простыми", объяснив их тем, что он находится в процессе мирных переговоров и не хочет "по-дурацки отталкивать Россию от стола". По его словам, в переговорах, в частности по поводу заложников, достигнут значительный прогресс. Кроме того, он заявил, что Москва якобы почти не помогает Ирану, и он стремится сохранить этот статус-кво, поэтому подписание жестких санкций пока нецелесообразно.

Отдельную часть поста президент США посвятил резкой критике Владимира Зеленского. Трамп обвинил Украину в ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам, что, по его мнению, разрушает мировой рынок дизельного топлива и заставляет страдать американских фермеров и бизнес. Зато Россию он похвалил за поставки миллионов баррелей дешевого дизельного топлива в мир.

Зеленскому все равно, и, честно говоря, со всеми теми деньгами, которые ему дает Европа и которые ему раньше давал коррумпированный Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, пожалуй, никогда не хотел,

– заявил Трамп.

И добавил, что два года назад Зеленский якобы мог бы заключить более выгодную сделку, чем сейчас, а теперь "его страна в руинах, он потерял значительные части территории, а также моря и океаны". Более того, президент США убежден, что мужское население Украины "сократилось, ранено или мертво". При этом Трамп завершил свой пост уже традиционным: "Я хочу, чтобы эта война закончилась!".

На фоне какой ситуации звучат такие неоднозначные заявления Трампа?

Громкая риторика Дональда Трампа имеет глубокую политическую и экономическую подоплеку. Это заявление от 18 октября похоже на попытку оправдать отмену жестких санкций против России – в пятницу, 13 октября, он подписал указ, которым заблокировал действие двухпалатного закона "О санкциях против России и Ирана имени Линдси Грэма" (Graham Act).

Этот документ, принятый Конгрессом США подавляющим большинством голосов всего три недели назад, был направлен на перекрытие финансовых источников России для ведения войны и вводил тарифы до 100% на товары из стран, являющихся крупнейшими покупателями российской нефти и газа. Трамп предоставил России полное освобождение от этих ограничений, заявив, что это соответствует национальным интересам США.

Этому решению еще и предшествовало "дизельное соглашение" – Россия обязалась немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива на рынки США и мира. И здесь стоит напомнить, что настоящей причиной топливного кризиса в США стала война против Ирана, которую именно администрация Трампа начала в феврале 2026 года.

Еще одним фактором раздражения для Белого дома стал срыв так называемого "энергетического перемирия". 11 октября Трамп объявил о достижении договоренности между Киевом и Москвой, согласно которой Украина прекращала удары по российским НПЗ – и хотя именно Россия продолжила массированные обстрелы украинской энергосистемы, Трамп обвиняет в срыве договоренностей Украину.

На фоне этих событий развернулся еще один скандал – вокруг ограничения военной помощи Украине. Владимир Зеленский публично пожаловался, что США заблокировали передачу разведданных о российских ракетных ударах и ограничили работу военной версии Starlink (Starshield). И ситуация со всем этим до сих пор остается неясной.