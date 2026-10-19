Про це він 18 жовтня написав у розлогому повідомленні на своїй сторінці у мережі Truth Social, жорстко розкритикувавши дії української влади, а також пояснивши свої останні рішення щодо пом'якшення санкційного тиску на Росію. 24 Канал перекаже найголовніше.

Що заявив Трамп про Україну та Зеленського?

У своїй заяві Трамп назвав свої рішення щодо Росії "дуже простим", пояснивши їх тим, що він перебуває у процесі мирних переговорів і не хоче "по-дурному відштовхувати Росію від столу". За його словами, у перемовинах, зокрема щодо заручників, досягнуто значного прогресу. Крім того, він заявив, що Москва нібито майже не допомагає Ірану, і він прагне зберегти цей статус-кво, тому підписання жорстких санкцій наразі є недоцільним.

Окрему частину допису президент США присвятив різкій критиці Володимира Зеленського. Трамп звинуватив Україну в ударах по російських нафтопереробних заводах, що, на його думку, руйнує світовий ринок дизельного пального та змушує страждати американських фермерів і бізнес. Натомість Росію він похвалив за постачання мільйонів барелів дешевого дизелю у світ.

Зеленському байдуже, і відверто кажучи, з усіма тими грошима, які йому дає Європа і які йому раніше давав корумпований Джо Байден, він не хоче закінчувати цю війну, і, мабуть, ніколи не хотів,

– заявив Трамп.

І додав, що два роки тому Зеленський начебто міг би укласти кращу угоду, ніж зараз, а тепер "його країна в руїнах, він втратив значні частини території, а також моря та океани". Ба більше, президент США переконаний, що українське чоловіче населення "скоротилося, поранене або мертве". При тому підсумував Трамп допис уже традиційним: "Я хочу, щоб ця війна закінчилася!".

На тлі якої ситуації лунають такі неоднозначні заяви Трампа?

Гучна риторика Дональда Трампа має глибоке політичне та економічне підґрунтя. Ця заява 18 жовтня скидається на спробу виправдати скасування жорстких санкцій проти Росії – у п'ятницю, 16 жовтня, він підписав указ, яким заблокував дію двопалатного закону "Про санкції проти Росії та Ірану імені Ліндсі Грема" (Graham Act).

Цей документ, ухвалений Конгресом США переважною більшістю голосів лише три тижні тому, мав на меті перекрити фінансові джерела Росії для ведення війни та вводив до 100% тарифів на товари з країн, що є найбільшими покупцями російської нафти й газу. Трамп надав Росії повне звільнення від цих обмежень, заявивши, що це відповідає національним інтересам США.

Цьому рішенню ще й передувала "дизельна угода" – Росія зобов'язалася негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизелю на ринки США та світу. І тут варто нагадати, що справжньою причиною паливної кризи у США стала війна проти Ірану, яку саме адміністрація Трампа розпочала у лютому 2026 року.

Ще одним фактором роздратування для Білого дому став зрив так званого "енергетичного перемир'я". 11 жовтня Трамп оголосив про досягнення домовленості між Києвом та Москвою, за якою Україна зупиняла удари по російських НПЗ – і хоча саме Росія продовжила масовані обстріли української енергосистеми, Трамп звинувачує у зриві домовленостей Україну.

На тлі цих подій розгорнувся ще один скандал – навколо обмеження військової допомоги Україні. Володимир Зеленський публічно поскаржився, що США заблокували передачу розвідданих про російські ракетні удари та обмежили роботу військової версії Starlink (Starshield). І ситуація з цим усім досі незрозуміла.