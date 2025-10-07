Война на истощение продолжается, все надежды, которые могли быть после переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, исчезли. Впрочем, Украина еще на самом деле имеет шансы достичь своих целей на фронте.

В частности, оккупанты до сих пор не смогли захватить ключевые стратегические города и логистические центры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста The Atlantic Роберта Форсайта Уорта.

Смотрите также Украина испытывает новую миниракету против "Шахедов", способную разрываться на множество шариков, – СМИ

Что свидетельствует о возможности успеха Украины?

В издании пишут, что несмотря на преимущество России в количестве личного состава, ее попытки окружить оборонительный пояс Украины, ряд стратегических городов и логистических центров на северо-востоке страны, не имели особого успеха.

Захват этого пояса потребовал бы нескольких лет ожесточенных боев, учитывая недавние успехи Украины в повреждении российских нефтепроводов и тыловых баз. Путин молчаливо признал поражение России, требуя от Украины добровольно отдать весь регион в августе, но никто не воспринял эту идею серьезно,

– говорится в статье.

По словам автора, все офицеры, с которыми он виделся на северо-востоке Украины, говорили ему, что ключ к удержанию России на расстоянии заключается в поиске лучших способов компенсировать дефицит человеческого ресурса.

По его мнению, частично в этом помогают БпЛА, которые позволяют защищаться в неравной борьбе. Впрочем, пока в основном прибегают к более осторожному использованию артиллерии, перемещения войск и лучших планов ротаций.

Один из украинских командиров рассказал американскому журналисту, что главная цель Украины сейчас заключается в том, чтобы не допустить прямого контакта, чтобы украинским войскам не нужно было вступать в бой.

Журналист говорит, что еще 9 месяцев назад, когда он находился в Украине, наше государство, казалось, находилась в трудном положении, поскольку поставки оружия задерживалось, а Россия наступала на передовой.

"Сейчас, кажется, появилась новая уверенность в том, что Украина переориентирует свои институты на длительную войну, быстро обучаясь на поле боя и продолжая не только наносить постоянные потери врагу, но и ограничивать собственные", – добавляет корреспондент.

Экс-командующий сил США в Европе, генерал Бен Ходжес сказал, что "Россия не может победить, если мы на Западе полностью не сдадимся". Поэтому, время, которое до сих пор было на стороне россиян, может перейти на сторону Украины, пишет Уорт.

Какова ситуация на фронте?