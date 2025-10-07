Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Что известно о новом оружии против "Шахедов"?

Европейская промышленная группа Thales заявила, что смогла создать дешевую зенитную ракету, предназначенную для борьбы с российскими дронами.

Новая боеголовка FZ123 наполнена тысячами маленьких стальных шариков, разлетающихся во все стороны при взрыве почти килограммового заряда.

Зона поражения, по данным производителя, составляет целых 25 метров в диаметре, чего должно быть достаточно, чтобы уничтожить "Шахед". В теории, шарики могут поразить дрон и на большем расстоянии, ведь система подобна действию дробовика. Дальность самой ракеты составляет около 3 километров.

Прототип ракеты против российских дронов / фото Business Insider

По словам Томаса Колине, директора Thales Belgium по транспортным средствам и тактическим системам, новое оружие уже развернули в Украине. Он говорит, что запросы на поставки от Киева превышают количество единиц, которые может произвести компания.

Хорошая новость для нас заключается в том, что если они просят больше, это означает, что они довольны,

– подчеркнул он.

Производитель отказался предоставить информацию о стоимости ракет с боеголовкой FZ123 и масштабах поставок. Однако Thales Belgium официально планирует произвести около 3500 таких ракет до конца года, а к концу 2026-го хочет масштабировать до 10 000 единиц.

Ракеты с боеголовками FZ123 совместимы со стандартными 70-мм пусковыми установками НАТО, в частности комплексом Vampire, который можно установить на большинство грузовиков. Некоторые версии ракет можно использовать с модернизированных украинских вертолетов Ми-8.

