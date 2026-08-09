Киев не будет атаковать танкеры с казахской нефтью: какую выгоду может извлечь Украина

Украина достигла договоренностей о нанесении ударов по определенным нероссийским танкерам и по Каспийскому трубопроводному консорциуму, обеспечивающему экспорт нефти из Казахстана. В то же время наша страна в ответ может согласовать определенные шаги Астаны в пользу Киева.

Эксперт Рады по внешней политике "Украинская призма" Александр Краев в беседе с 24 Каналом высказал предположение о том, на какие уступки в отношении Украины мог бы пойти Казахстан в рамках достигнутых договоренностей. Он перечислил вопросы, в решении которых был бы заинтересован Киев.

Удастся ли привлечь Казахстан к мирным переговорам?

Краев подчеркнул, что есть несколько аспектов, которые наша страна может использовать.

Есть совершенно идеалистические наши мечты. Можно, например, напомнить о заявлении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что он готов делать все возможное для того, чтобы остановить российско-украинскую войну. И Украина может спросить: а что вы готовы сделать для этого? Как будете убеждать Путина? Как мы будем работать с этой проблемой?

– предположил он.

Это идеалистический, а отсюда и малореальный сценарий, по мнению эксперта, – попытаться сделать Казахстан активным участником переговорного процесса для того, чтобы заставить Россию изменить свой подход.

Более реалистичный сценарий заключается в том, что и Казахстан, и в целом большинство стран Центральной Азии позволяют России обходить санкционный режим. В частности, Астана целенаправленно и открыто превращает свою границу в решето, позволяя технологиям и подсанкционным товарам попадать в Россию. Большинство этих товаров и технологий не происходят из Казахстана, но именно через его северную границу они попадают к россиянам,

– пояснил эксперт Рады по внешней политике "Украинская призма".

Украина в ответ на открытие этого торгового пути может, по его мнению, потребовать закрытия других, благодаря которым экономика, военное производство и даже промышленность России продолжают функционировать, несмотря на жесткие санкционные режимы со стороны Европы и США.

Эксперт оценил, какие преференции может получить Украина в ответ на отказ пропускать танкеры, перевозящие нефть из Казахстана: смотрите видео

Казахстан действительно способен полностью закрыть границу для перевозок в Россию, в частности топлива, которое там является дефицитом. Как отметил Александр Краев, для Астаны экономическая выгода гораздо больше в случае отказа от этой торговой артерии в Черном море, чем те отступные и коррупционные средства, которые она получает от России.

Отметим, что, по данным Bloomberg, Украина не будет наносить удары по определенным танкерам, не принадлежащим России, а также по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, который имеет критическое значение для экспорта нефти из Казахстана. Это соглашение было достигнуто после встречи американских высокопоставленных чиновников с руководством Украины.

Киев создал контактные пункты, через которые коммерческие перевозчики могут получать информацию и договариваться об обеспечении безопасности прохождения танкеров.

В то же время терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске крайне важен для экспорта казахстанской нефти. И Киев взял на себя обязательство воздерживаться от ударов по его инфраструктуре и судам, следующим к терминалу. Эти суда не должны подпадать под украинские санкции, не должны перевозить российский груз и не должны принадлежать физическим или юридическим лицам из России.