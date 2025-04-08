Премьер Бельгии раскрыл, когда и сколько истребителей F-16 получит Украина от Брюсселя

В течение 2025 года Украина получит от Бельгии 2 истребителя F-16, еще столько же поставят в следующем. Со стороны Брюсселя никаких задержек в поставках не будет.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 8 апреля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Когда Украина получит F-16

Барт Де Вевер напомнил, что Бельгия обещала стать крупнейшим поставщиком вышеупомянутого типа истребителей для Украины.

Конечно мы будем придерживаться своих слов. Два F-16 на запасные части поступят в этом году, два самолета поступят в следующем году. Мы очень надеемся, что их будет больше, но мы ожидаем F-35. Со стороны нас никаких задержек нет,

– заявил бельгийский премьер.

По его словам, как только Бельгия получит самолеты F-35, то сразу может передать Украине F-16. Премьер-министр в очередной раз заверил, что со стороны его страны не будет никаких задержек в поставке истребителей.

Напомним, недавно главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи сообщал, что партнеры готовят передачу дополнительных F-16 Украине, которые уже активно используют.