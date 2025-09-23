Дональд Трамп сделал несколько неожиданное заявление о том, что Украина может вернуть границы 1991 года. В этом процессе могут принять участие ЕС и НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети.

Смотрите также Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые заявления для СМИ

Что написал Трамп о границах Украины 1991 года?

Президент США заявил, что он "ознакомился с военно-экономической ситуацией между Украиной и Россией и полностью понял ее". И похоже на то, что изменил свое мнение относительно Украины.

На это повлияли и "экономические проблемы, которые Украина вызывает России".

Я считаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, способна бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в частности НАТО, начальные границы (Украины, – 24 Канал), с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы и нет? – написал Трамп.

По его словам, Россия "бесцельно воюет уже три с половиной года". А войну Трамп назвал такой, которую "настоящая военная сила должна была бы выиграть менее чем за неделю".

Лидер Соединенных Штатов считает, что это делает Россию похожей на "бумажного тигра".

Трамп о границах Украины 1991 года / Скриншот 24 Канала

Он развил свою мысль, подробно описав проблемы с топливом, которые испытывают россияне. Трамп указал, что большинство денег из бюджета России тратятся на борьбу с Украиной.

Украина же, по мнению Трампа, "имеет Великий Дух" и только улучшает свои позиции. Он намекнул, что Киев может не только отвоевать свои территории – но и, возможно, захватить российские.

Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, возможно, даже зайти дальше! Путин и Россия имеют БОЛЬШИЕ экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам успехов. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним все, что хочет. Удачи всем! – своеобразно завершил Трамп.

Другие заявления Трампа 23 сентября

Он сказал, что конца войне не видно. Но Украина очень успешно останавливает армию России.