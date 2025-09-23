Украина, при поддержке ЕС, способна бороться и вернуть всю страну в первоначальном виде, – Трамп
Дональд Трамп сделал несколько неожиданное заявление о том, что Украина может вернуть границы 1991 года. В этом процессе могут принять участие ЕС и НАТО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети.
Что написал Трамп о границах Украины 1991 года?
Президент США заявил, что он "ознакомился с военно-экономической ситуацией между Украиной и Россией и полностью понял ее". И похоже на то, что изменил свое мнение относительно Украины.
На это повлияли и "экономические проблемы, которые Украина вызывает России".
Я считаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, способна бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в частности НАТО, начальные границы (Украины, – 24 Канал), с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы и нет? – написал Трамп.
По его словам, Россия "бесцельно воюет уже три с половиной года". А войну Трамп назвал такой, которую "настоящая военная сила должна была бы выиграть менее чем за неделю".
Лидер Соединенных Штатов считает, что это делает Россию похожей на "бумажного тигра".
Он развил свою мысль, подробно описав проблемы с топливом, которые испытывают россияне. Трамп указал, что большинство денег из бюджета России тратятся на борьбу с Украиной.
Украина же, по мнению Трампа, "имеет Великий Дух" и только улучшает свои позиции. Он намекнул, что Киев может не только отвоевать свои территории – но и, возможно, захватить российские.
Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, возможно, даже зайти дальше! Путин и Россия имеют БОЛЬШИЕ экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам успехов. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним все, что хочет. Удачи всем! – своеобразно завершил Трамп.
Другие заявления Трампа 23 сентября
Он сказал, что конца войне не видно. Но Украина очень успешно останавливает армию России.