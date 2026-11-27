Сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) Алис Вайдель заявила, что Украина уже проиграла войну против России. Она также раскритиковала Запад за срыв возможного мирного договора в 2022 году и призвала к переговорам с Москвой.

Об этом политик заявила в интервью, фрагменты которого опубликовал Clash Report.

Что заявила лидер АдН?

По словам политика, Россия якобы стремится создать "коридор безопасности" между собой и НАТО и не согласится на другие условия. Она убеждена, что Запад должен более серьезно относиться к интересам Москвы в сфере безопасности.

Вайдель сравнила ситуацию с гипотетическим размещением ракетных комплексов стран Варшавского договора в Мексике или Канаде, граничащих с США. По ее мнению, Вашингтон не допустил бы такого сценария, однако в отношении России Запад якобы не учитывает аналогичных опасений.

По словам Вайдель, в 2022 году президенту Владимиру Зеленскому якобы помешали подписать мирное соглашение с Россией во время переговоров в Стамбуле. Политик обвинила западные страны, в частности Великобританию, в том, что они создали у украинских властей ложные ожидания относительно дальнейшего развития войны.

Стамбульский меморандум предусматривал гораздо лучшие условия для Украины, чем те, что существуют сегодня. Война должна была закончиться еще тогда,

– заявила Вайдель.

Она также выступила за скорейшее прекращение боевых действий путем переговоров и заявила, что при поиске мирного урегулирования необходимо учитывать интересы безопасности не только Украины, но и России.

Она также считает, что из-за вовлеченности в войну Германия утратила роль посредника, которую, по ее словам, играла после Второй мировой войны. Вайдель заявила, что Россия воспринимает Берлин как сторону конфликта. Политик раскритиковала немецких чиновников и добавила, что на месте канцлера Мерца немедленно отправилась бы на личные переговоры с Владимиром Путиным. Она упрекнула правительственных чиновников в том, что они регулярно ездят только в Киев.

Кроме того, политик отвергла предположение, что победа России вызовет новую волну украинских беженцев в Европе. Она заявила, что после завершения боевых действий украинцы, находящиеся в Германии, должны вернуться домой.

По словам Вайдель, речь идет об 1,1 миллиона украинцев, которые в настоящее время проживают в Германии.

Напомним, ранее Алис Вайдель уже заявляла, что Украина якобы не способна победить Россию, и призвала прекратить поддержку Киева. Об этом она говорила в интервью The Economist.