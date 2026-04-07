"Нашел" след спецслужб: Вэнс заявил, якобы Украина вмешивалась в выборы в Венгрии и США

Американцы откровенно поддерживают Орбана едва ли не самом высоком уровне. 7 апреля в Венгрию перед выборами приехал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он сделал несколько антиукраинских заявлений, в частности, сказал, что Киев вмешивался в выборы в США.

Об этом сообщает Telex. Похожее заявление опубликовал Дональд Трамп в конце марта.

Что сказал Вэнс о возможном вмешательстве Украины в выборы в США?

Речь идет о последнем волеизъявлении в Америке в 2024 году. По словам действующего вице-президента США, украинцы пытались повлиять на выборы.

В украинской системе были люди, которые агитировали вместе с демократами буквально за несколько недель до президентских выборов, где Дональд Трамп очень уверенно победил в ноябре 2024 года,

– сказал Вэнс во время встречи с Виктором Орбаном.

Также он заявил, что украинские спецслужбы пытались и продолжают пытаться повлиять на итоги выборов в США и Венгрии.

Кроме этого, чиновник сказал: "Виктор помог мне понять, что нужно россиянам и украинцам для мира". И даже заявил, что Орбан с Трампом сделали для мира в Украине больше всего.

Вэнс заверил, что "лидерство Орбана" может быть образцом для Европы, а США сделают все, чтобы действующего премьера переизбрали. В то же время события накануне выборов в Венгрии он назвал худшим примером иностранного вмешательства.

Интересно! Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа в эфире 24 Канала заявил, что визит Венса не поможет Орбану переизбраться. По его словам, венгры больше обеспокоены тем, что не могут купить себе мясо на пасхальный стол.

Что говорят в Венгрии о визите Венса?