Про це повідомляє Telex. Схожу заяву опублікував Дональд Трамп наприкінці березня.
Що сказав Венс про можливе втручання України у вибори в США?
Ідеться про останнє волевиявлення в Америці в 2024 році. За словами чинного віцепрезидента США, українці намагалися вплинути на вибори.
В українській системі були люди, які агітували разом із демократами буквально за кілька тижнів до президентських виборів, де Дональд Трамп дуже впевнено переміг у листопаді 2024 року,
– сказав Венс під час зустрічі з Віктором Орбаном.
Також він заявив, що українські спецслужби намагалися і продовжують намагатися вплинути на підсумки виборів у США та Угорщині.
Окрім цього, посадовець сказав: "Віктор допоміг мені зрозуміти, що потрібно росіянам та українцям для миру". І навіть заявив, що Орбан із Трампом зробили для миру в Україні найбільше.
Венс запевнив, що "лідерство Орбана" може бути взірцем для Європи, а США зроблять усе, щоб чинного прем'єра переобрали. Водночас події напередодні виборів в Угорщині він назвав найгіршим прикладом іноземного втручання.
Цікаво! Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа в ефірі 24 Каналу заявив, що візит Венса не допоможе Орбану переобратися. За його словами, угорці більше стурбовані тим, що не можуть купити собі м'ясо на великодній стіл.
Що кажуть в Угорщині про візит Венса?
На думку Роберта Ласло, експерта з виборів із Political Capital, багато виборців не знають, хто такий Венс. Тож цей візит на них не вплине. Більшість угорців уже визначилася, за кого голосуватиме 12 квітня. І правляча партія "Фідес" навряд чи дістане переконливу перемогу. Дедалі більше людей бачать, що Орбан справді є маріонеткою Путіна.
Габор Дьйорі, експерт з питань Америки з Policy Solutions, назвав поїздку Венса яскравим прикладом втручанням США в угорські вибори. "Фідес" і Республіканська партія США близькі ідеологічно. Та наразі не зрозуміло, навіщо приїздив віцепрезидент: те, що США на боці Орбана, було ясно і раніше. Для Орбана це швидше хизування зовнішньополітичними зв'язками, адже внутрішньополітичних аргументів для виборців у нього небагато.