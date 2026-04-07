Про це повідомляє Telex. Схожу заяву опублікував Дональд Трамп наприкінці березня.

Що сказав Венс про можливе втручання України у вибори в США?

Ідеться про останнє волевиявлення в Америці в 2024 році. За словами чинного віцепрезидента США, українці намагалися вплинути на вибори.

В українській системі були люди, які агітували разом із демократами буквально за кілька тижнів до президентських виборів, де Дональд Трамп дуже впевнено переміг у листопаді 2024 року,

– сказав Венс під час зустрічі з Віктором Орбаном.

Також він заявив, що українські спецслужби намагалися і продовжують намагатися вплинути на підсумки виборів у США та Угорщині.

Окрім цього, посадовець сказав: "Віктор допоміг мені зрозуміти, що потрібно росіянам та українцям для миру". І навіть заявив, що Орбан із Трампом зробили для миру в Україні найбільше.

Венс запевнив, що "лідерство Орбана" може бути взірцем для Європи, а США зроблять усе, щоб чинного прем'єра переобрали. Водночас події напередодні виборів в Угорщині він назвав найгіршим прикладом іноземного втручання.

Цікаво! Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа в ефірі 24 Каналу заявив, що візит Венса не допоможе Орбану переобратися. За його словами, угорці більше стурбовані тим, що не можуть купити собі м'ясо на великодній стіл.

