Об этом сообщает Telex. Похожее заявление опубликовал Дональд Трамп в конце марта.
Смотрите также Почему Трамп снимает санкции с режима Лукашенко, но Европа не имеет права отказаться от давления на Беларусь
Что сказал Вэнс о возможном вмешательстве Украины в выборы в США?
Речь идет о последнем волеизъявлении в Америке в 2024 году. По словам действующего вице-президента США, украинцы пытались повлиять на выборы.
В украинской системе были люди, которые агитировали вместе с демократами буквально за несколько недель до президентских выборов, где Дональд Трамп очень уверенно победил в ноябре 2024 года,
– сказал Вэнс во время встречи с Виктором Орбаном.
Также он заявил, что украинские спецслужбы пытались и продолжают пытаться повлиять на итоги выборов в США и Венгрии.
Кроме этого, чиновник сказал: "Виктор помог мне понять, что нужно россиянам и украинцам для мира". И даже заявил, что Орбан с Трампом сделали для мира в Украине больше всего.
Вэнс заверил, что "лидерство Орбана" может быть образцом для Европы, а США сделают все, чтобы действующего премьера переизбрали. В то же время события накануне выборов в Венгрии он назвал худшим примером иностранного вмешательства.
Интересно! Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа в эфире 24 Канала заявил, что визит Венса не поможет Орбану переизбраться. По его словам, венгры больше обеспокоены тем, что не могут купить себе мясо на пасхальный стол.
Что говорят в Венгрии о визите Венса?
По мнению Роберта Ласло, эксперта по выборам из Political Capital, многие избиратели не знают, кто такой Вэнс. Поэтому этот визит на них не повлияет. Большинство венгров уже определилась, за кого будет голосовать 12 апреля. И правящая партия "Фидес" вряд ли получит убедительную победу. Все больше людей видят, что Орбан действительно является марионеткой Путина.
Габор Дьори, эксперт по вопросам Америки с Policy Solutions, назвал поездку Венса ярким примером вмешательством США в венгерские выборы. "Фидес" и Республиканская партия США близки идеологически. Но пока не понятно, зачем приезжал вице-президент: то, что США на стороне Орбана, было ясно и раньше. Для Орбана это скорее хвастовство внешнеполитическими связями, ведь внутриполитических аргументов для избирателей у него немного.