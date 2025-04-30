Украина внесла правки в последний момент, – министр финансов США о соглашении о недрах
- Украина внесла изменения в последний момент в соглашение о полезных ископаемых с США, что задержало подписание, утверждает Бессент.
- СМИ писали, что это США выдвинули дополнительные требования, в частности о подписании полноценного соглашения об инвестфонде, которое требует ратификации в парламенте.
Киев и Вашингтон намеревались 30 апреля заключить соглашение о полезных ископаемых, однако возникли разногласия. В США заявили, будто Украина внесла в последний момент изменения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра финансов США Скотта Бессента в эфире Fox News.
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Что происходит с подписанием соглашения об ископаемых
По словам Бессента, украинская сторона решила внести некоторые изменения в соглашение о полезных ископаемых еще прошлой ночью.
Мы уверены, что они пересмотрят это. И мы готовы подписать сегодня днем, если они будут готовы,
– указал американский чиновник.
Скотт Бессент уточнил, что речь о той версии документа, которая была согласована Киевом и Вашингтоном в эти выходные. Он сказал, что с американской стороны не было никаких изменений.
Однако Financial Times утверждает, что прямо перед подписанием соглашения США выдвинули дополнительные требования. Вашингтон хочет подписать не только рамочный документ, но и полноценное соглашение о создании инвестфонда. Однако перед этим оно должно пройти ратификацию в парламенте.
Источники издания говорят, что первая вице-премьер Юлия Свириденко уже направлялась в США для утверждения документа, когда ей позвонил Бессент с ультиматумом: или подписать все сразу, или возвращаться домой.
Перед этим премьер Денис Шмыгаль выразил надежду, что соглашение о минералах с США удастся подписать в течение 24 часов.