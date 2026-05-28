Устравиваем засады у аэропортов: в Fire Point рассказали как Украина использует новую тактику

Украина увеличивает свое технологическое преимущество над врагом. Сооснователь компании Fire Point рассказал о новой тактике применения дронов.

О роли БПЛА в войне он сказал в интервью Financial TImes.

Смотрите также Лгут себе: в Третьем армейском корпусе озвучили, на какую тактику россияне перешли на фронте

Что известно о новой тактике Украины?

Конструктор рассказал о тактике, которую используют Силы обороны в последние недели против вражеских самолетов в оккупированном Крыму. Он отметил, что пилоты оснащают FP-1 двумя боевыми квадрокоптерами со взрывчаткой, которые могут занимать позиции вблизи российских аэродромов и ожидать прибытия самолета, чтобы потом его уничтожить.

Мы делаем засады возле российских аэропортов,

– заявил Штилерман.

Соучредитель военной компании Fire Point рассказал, что они производят около 300 БПЛА большой и средней дальности FP-1 и FP-2 в день. Цена одного беспилотника – примерно 50 000 евро.

Массовое производство дронов, которое трудно было представить всего год назад позволяет Киеву поддерживать "киллзону", что не дает оккупантам на фронте пользоваться численным преимуществом, чем замедлило российские наступления, которые не увеличились, как многие опасались.

Как изменились возможности Украины?

В Financial Times подчеркивают, что Украина не была настолько сильной как сегодня, с момента возвращения в Овальный кабинет Дональда Трампа. Недостаток американского оружия заменяет рост помощи европейских партнеров и рост самодостаточности Украины.

В этом месяце (в мае 2026 года – 24 Канал) произошли изменения в динамике в нашу пользу, в пользу Украины. Мы занимаем больше позиций и наносим больше вреда. Далеко идущие удары по России были "особенно ощутимыми",

– заявил на прошлой неделе Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Михаил Федоров утверждал, что около 35,000 россиян были "убиты или тяжело ранены" как в марте, так и в апреле. Киев сообщает, что Россия набирает в свою армию по 29,500 солдат в месяц. Последние пять месяцев страна-агрессор теряет больше военных, чем может мобилизовать. Министр обороны уже заявлял, что целью ВСУ является 50,000 тяжело раненых и убитых россиян в месяц.

Эффективность украинских БПЛА

Украинский оборонный сектор представил новый ударный беспилотник "Бегемот", который относится к классу middle strike-дронов. Его дальность действия – 300 километров. Разработчики уже подтверждают, что дрон не только прошел испытания, но и применяется в боевых условиях.

Ночью 27 мая в Донецке прогремела серия взрывов. Местные жители сообщали о многочисленных попаданиях и масштабной атаке по городу. По их словам, интенсивность ударов была самой высокой за последние несколько лет.

На Волчанском направлении во вторник, 26 мая, пограничники бригады "Форпост" успешно отработали по российским военным и их позициям. Под прицелом бойцов были вражеские антенны радиосвязи, укрытия и транспортоккупантов.