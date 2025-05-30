"Должны сбросить кандалы": фон дер Ляйен призвала Европу стать действительно независимой

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна утвердить свою независимость через увеличение оборонных расходов и расширение ЕС, в частности принять Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Фон дер Ляйен призвала увеличить оборонные расходы

В своей речи во время вручения премии Карла Великого в четверг, 29 мая, Урсула фон дер Ляйен высказалась о будущем Европы.

Я глубоко убеждена, что история зовет нас сейчас. Так же, как в 1989 году, когда ветер перемен пронесся по Европе,

– сказала она.

Намекая на растущую обеспокоенность Европы относительно чрезмерной зависимости от США, Урсула фон дер Ляйен представила независимость как следующий этап в ряде исторических европейских проектов, таких как обеспечение мира после Второй мировой войны, формирование общего рынка и валюты и воссоединение Европы после распада Советского Союза в 1989 году.

Чтобы построить независимую Европу, мы должны сбросить оковы,

– заявила фон дер Ляйен.

Она определила четыре ключевые задачи для достижения независимости: обеспечение мира через увеличение оборонных расходов, усиление инноваций и конкурентоспособности для экономического роста, расширение ЕС как "историческое воссоединение", обновление и укрепление демократии для защиты от внутренних и внешних угроз.

К концу этого десятилетия сформируется новый международный порядок. Если мы не хотим просто принять его последствия для Европы и мира, мы должны сами формировать этот порядок,

– добавила президент Еврокомиссии.

По ее словам, объединенная и мощная Европа предоставит континенту больше влияния в мире и поможет уменьшить зависимости. Как приоритет фон дер Ляйен упомянула присоединение Украины, стран Западных Балкан, Молдовы и, "надеемся", Грузии.