Такое заявление в среду, 28 мая, сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на итальянскую газета La Repubblica.

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Почему Путин начал войну против Украины

Президент Еврокомиссии посетила Рейнско-Вестфальский технический университет Аахена, что в Германии. Во время мероприятия там она отметила, что в Европейский союз всегда вступают добровольно.

Ни одну страну никогда не заставляли вступать в ЕС. Все стремились быть частью этой группы. И именно поэтому Владимир Путин начал свою войну против Украины. Украина просто хотела вступить в ЕС. Путин, в конце концов, слишком боится большой Европы,

– заявила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее она заявляла, что Европа всегда будет стоять на стороне Украины в переговорном процессе, чтобы помочь достичь мира. В конце апреля она и Зеленский обсудили шаги Украины по евроинтеграции.