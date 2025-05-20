Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Финляндии Александра Стубба и офиса канцлера Германии Фридриха Мерца.
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Как отреагировали политики
Вечером 19 мая лидеры Италии, Германии, Франции, Финляндии, Украины и президент Европейской комиссии провели "продуктивный" часовой телефонный разговор с Трампом. Американский президент рассказал политикам о своем общении с Путиным накануне.
Глава Еврокомиссии поблагодарила Трампа за его "неутомимые усилия, направленные на прекращение огня в Украине".
Важно, что США остаются вовлеченными. Мы будем продолжать поддерживать Владимира Зеленского в достижении длительного мира в Украине,
– написала Урсула фон дер Ляйен.
По словам финского президента, они обсудили текущие переговоры, прекращение огня и шаги на пути к "справедливому и прочному миру".
Важно продолжать тесную координацию между США и Европой. Финляндия продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины,
– отметил Стубб.
В офисе немецкого канцлера добавили, что партнеры договорились тесно координировать переговорный процесс и приложить усилия к проведению очередной технической встречи. Кроме того, все стороны подтвердили свою готовность сопровождать Украину на пути к прекращению огня.
Европейские участники объявили об усилении санкционного давления на российскую сторону,
– отметили в Мерца.
Напомним, Трамп также заявил, что оценит мирные усилия Зеленского через несколько недель. Американскому президенту якобы нужно время, чтобы оценить, достаточно ли Украина стремится к миру. "Я бы лучше сказал вам примерно через 2 недели, потому что не могу сказать ни "да", ни "нет". Я думаю, Зеленский – сильный парень. И с ним нелегко иметь дело", – отметил лидер США.