Не показала секретный чат с Зеленским: в отношении Урсулы фон дер Ляйен начали расследование

Омбудсмен ЕС Тереза Аньинью начала расследование в отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после того, как та отказалась предоставить доступ к закрытому групповому чату с Владимиром Зеленским.

Помимо Зеленского, в этом чате участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом пишет Berliner Zeitung со ссылкой на официальное письмо в Еврокомиссию.

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Что известно о расследовании в отношении председателя Еврокомиссии?

Омбудсмен инициировала проверку после того, как Еврокомиссия отказалась передать переписку фон дер Ляйен, чтобы оценить, не был ли нарушен принцип прозрачности.

Сам факт существования такого чата стал известен еще в январе 2026 года. Тогда журналисты из Follow the Money обратились с запросом о доступе к переписке европейских лидеров.

В Еврокомиссии отказали, объяснив это тем, что публикация таких сообщений может нанести ущерб международным отношениям ЕС, в частности из-за деликатных обсуждений взаимодействия с президентом США Дональдом Трампом.

Первой о существовании этого чата сообщила Politico 19 января 2026 года в материале "Trump's Greenland threats push Europe toward divorcing America".

По данным издания, чат носит неформальное название "Washington Group". Его участники регулярно обмениваются сообщениями, чтобы оперативно согласовывать позиции в отношении действий Дональда Трампа.

Чат появился после совместного визита европейских лидеров и Зеленского в Вашингтон в 2025 году. В течение года его использовали для оперативного согласования позиций каждый раз, когда президент США делал неожиданные или противоречивые заявления во внешней политике.