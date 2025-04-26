В Белом доме прокомментировали встречу Зеленского и Трампа в Риме

Директор по коммуникациям Белого дома сообщил, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели продуктивную дискуссию. Президенты встретились в личном порядке.

Описал встречу президентов Стивен Ченг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

Смотрите также Зеленский прибыл на похороны Папы Римского

Что о встрече Зеленского и Трампа говорят в Белом доме

Директор по коммуникациям Белого дома сообщил, что президенты провели продуктивную дискуссию. Он добавил, что больше деталей будет в скором времени.

Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную дискуссию,

– заявил Ченг.

В субботу, 26 апреля, президент Украины прибыл в Рим на похороны Папы Франциска вместе с первой леди Украины. Во время происшествия Зеленский встретился с Трампом – президенты договорились продолжить разговор после похорон.