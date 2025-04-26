Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно о встрече Трампа и Зеленского

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Риме встретились в Риме. Предварительно, президенты США и Украины договорились провести дальнейшие переговоры после богослужения за Папой Римским.

Заметим, что церемония захоронения началась в 11:00 по киевскому времени. Незадолго до начала пресс-секретарь президента Сергей Никифоров подтвердил, что Зеленский и Трамп проводят переговоры. Впоследствии оба лидера появились на прощании с понтификом.

Ранее La Repubblica писала, что встреча Трампа с Зеленским должна была бы начаться в 8:00 по местному времени (9:00 по Киеву), незадолго до церемонии погребения. Президент США планирует покинуть Италию до обеда.