Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського

Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у Римі. Попередньо, президенти США та України домовилися провести подальші переговори після богослужіння за Папою Римським.

Зауважимо, що церемонія поховання розпочалася о 11:00 за київським часом. Незадовго до початку речник президента Сергій Никифоров підтвердив, що Зеленський та Трамп проводять переговори. Згодом обидва лідери з'явилися на прощанні з понтифіком.

Раніше La Repubblica писала, що зустріч Трампа з Зеленським мала б розпочатися о 8:00 за місцевим часом (9:00 за Києвом), незадовго до церемонії поховання. Президент США планує покинути Італію до обіду.