В Шарм-эль-Шейхе Мировые лидеры подписали мирное соглашение о прекращении огня в Газе на саммите в Шарм-эль-Шейхе, что в Египте, в понедельник, 13 октября.

Что известно о подписании соглашения?

Президент США Дональд Трамп посетил официальную церемонию подписания первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАС. Он подписал документ вместе с президентами Катара, Египта и Турции.

На саммите в Шарм-эль-Шейхе также присутствуют лидеры Франции, Германии, Великобритании и других стран. Дональд Трамп поблагодарил своих сотрудников и помощников за достижение соглашения, которое он считал "самым сложным".

Я думал, что это, пожалуй, будет самое сложное, и, возможно, во многих аспектах так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был удивительный спектр талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом,

– сказал он.

Что этому предшествовало?