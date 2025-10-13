Укр Рус
13 октября, 19:45
2

В Египте подписали соглашение о прекращении огня в Газе

Маргарита Волошина
Основні тези
  • В Шарм-эль-Шейхе подписали соглашение о прекращении огня в Газе на саммите с участием лидеров США, Катара, Египта и Турции.
  • Президент США Дональд Трамп назвал соглашение "самым сложным" и поблагодарил международных лидеров за помощь в его достижении.

В Шарм-эль-Шейхе Мировые лидеры подписали мирное соглашение о прекращении огня в Газе на саммите в Шарм-эль-Шейхе, что в Египте, в понедельник, 13 октября.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Что известно о подписании соглашения?

Президент США Дональд Трамп посетил официальную церемонию подписания первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАС. Он подписал документ вместе с президентами Катара, Египта и Турции.

На саммите в Шарм-эль-Шейхе также присутствуют лидеры Франции, Германии, Великобритании и других стран. Дональд Трамп поблагодарил своих сотрудников и помощников за достижение соглашения, которое он считал "самым сложным".

Я думал, что это, пожалуй, будет самое сложное, и, возможно, во многих аспектах так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был удивительный спектр талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом, 
– сказал он.

Что этому предшествовало?

  • Напомним, 9 октября Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договор о первой фазе мирного плана. Такая договоренность предусматривала освобождение заложников и вывод войск Израиля к согласованной линии.
  • Незадолго до этого Израиль утвердил предложенную Соединенными Штатами линию отвода. Страна дала Сектору Газы несколько дней на переговоры, после которых состоится разоружение движения.
  • Уже 13 октября Красный Крест получил живых заложников в Газе, которые после прекращения боевых действий вернулись в Израиль. Всего домой приехали 20 человек, таким образом в плену ХАМАС больше нет заложников.