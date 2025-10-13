В Египте подписали соглашение о прекращении огня в Газе
- В Шарм-эль-Шейхе подписали соглашение о прекращении огня в Газе на саммите с участием лидеров США, Катара, Египта и Турции.
- Президент США Дональд Трамп назвал соглашение "самым сложным" и поблагодарил международных лидеров за помощь в его достижении.
В Шарм-эль-Шейхе Мировые лидеры подписали мирное соглашение о прекращении огня в Газе на саммите в Шарм-эль-Шейхе, что в Египте, в понедельник, 13 октября.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и агентство Reuters.
Что известно о подписании соглашения?
Президент США Дональд Трамп посетил официальную церемонию подписания первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАС. Он подписал документ вместе с президентами Катара, Египта и Турции.
На саммите в Шарм-эль-Шейхе также присутствуют лидеры Франции, Германии, Великобритании и других стран. Дональд Трамп поблагодарил своих сотрудников и помощников за достижение соглашения, которое он считал "самым сложным".
Я думал, что это, пожалуй, будет самое сложное, и, возможно, во многих аспектах так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был удивительный спектр талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом,
– сказал он.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 9 октября Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договор о первой фазе мирного плана. Такая договоренность предусматривала освобождение заложников и вывод войск Израиля к согласованной линии.
- Незадолго до этого Израиль утвердил предложенную Соединенными Штатами линию отвода. Страна дала Сектору Газы несколько дней на переговоры, после которых состоится разоружение движения.
- Уже 13 октября Красный Крест получил живых заложников в Газе, которые после прекращения боевых действий вернулись в Израиль. Всего домой приехали 20 человек, таким образом в плену ХАМАС больше нет заложников.