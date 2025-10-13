У Шарм-ель-Шейху Світові лідери підписали мирну угоду про припинення вогню у Газі на саміті в Шарм-ель-Шейху, що у Єгипті, у понеділок, 13 жовтня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN та агентство Reuters.

Що відомо про підписання угоди?

Президент США Дональд Трамп відвідав офіційну церемонію підписання першого етапу угоди про припинення вогню в Газі між Ізраїлем та ХАМАС. Він підписав документ разом з президентами Катару, Єгипту та Туреччини.

На саміті в Шарм-ель-Шейху також присутні лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та інших країн. Дональд Трамп подякував своїм співробітникам та помічникам за досягнення угоди, яку він вважав "найскладнішою".

Я думав, що це, мабуть, буде найскладніше, і, можливо, в багатьох аспектах так і було, але у нас було багато талановитих людей. У нас був дивовижний спектр талантів, і нам допомогли, зокрема, країни, представлені за цим столом,

– сказав він.