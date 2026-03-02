В Иране заявили о гибели жены Хаменеи

В Иране в результате удара США и Израиля погибла Мансуре Ходжасте Багерзаде. Она была женой покойного иранского верховного лидера, аятоллы Али Хаменеи.

Об этом сообщают иранские СМИ.

Что известно о гибели Мансуре Ходжасте Багерзаде?

По данным иранских медиа, жена верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, Мансуре Ходжасте Багерзаде, умерла после того, как, получила ранения после американо-израильских ударов.

Государственное СМИ Ирана Press TV объявило, что Мансуре Ходжасте Багерзаде "приняла мученическую смерть" после нападения. Дальнейшие подробности относительно обстоятельств смерти женщины иранского аятоллы все еще ожидаются.



Мансуре Ходжасте Багерзаде, жена Али Хаменеи, погибла после ударов США и Израиля / Фото иранских СМИ

В открытых источниках информации о жене покойного верховного лидера Ирана не так много. Мансуре Ходжасте Багерзаде родилась в 1947 году в персидской религиозной семье в Мешхеде.

Ее отцом был Мохаммед Эсмаил Ходжасте Багерзаде, известный бизнесмен в Мешхеде. Она также была сестрой Хассана Ходжасте Багерзаде, бывшего заместителя директора Телевещания Исламской Республики Иран (IRIB).

Мансуре впервые встретилась с Али Хаменеи на частной церемонии в 1964 году. Они поженились в следующем году. Их брачную проповедь прочитал аятолла Мохаммед Хади Милани.

У Багерзаде и Хамейни было 4 сына и 2 дочери: Моджтаба, Мустафа, Масуд, Масьям, Бошра и Хода.

Кто еще погиб из членов семьи Хаменеи после атаки?