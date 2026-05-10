В КНДР внесли изменения в конституцию: они предусматривают ядерный удар в случае убийства Ким Чен Ина

Северная Корея внесла изменения в свою конституцию, которые предусматривают автоматический ответный ядерный удар в случае гибели Ким Чен Ына в результате действий иностранного противника.

Об этом сообщает The Telegraph.

Какие изменения приняли в КНДР?

По словам журналистов, изменения в конституцию КНДР решили внести после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи во время совместной операции США и Израиля.

Соответствующее решение приняли на заседании Высшей народной ассамблеи КНДР, которое состоялось 22 марта в Пхеньяне.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, Ким Чен Ын контролирует ядерные силы страны, однако новые положения формализуют процедуры для нанесения ответного удара в случае его недееспособности или гибели.

Если система командования и управления ядерными силами государства оказывается под угрозой в результате атак вражеских сил... ядерный удар должен быть нанесен автоматически и немедленно,

– говорится в обновленной статье 3 закона о ядерной политике.

Профессор Андрей Ланков из Университета Кукмин в Сеуле отметил, что подобный подход, вероятно, существовал и раньше, однако теперь он получил дополнительное значение после закрепления в конституции.

Иран стал сигналом тревоги. Северная Корея увидела впечатляющую эффективность американо-израильских атак по обезглавливанию, которые уничтожили большую часть иранского руководства, и теперь они, видимо, напуганы,

– объяснил Ланков.

В то же время реализовать подобную операцию против Кима было бы значительно сложнее, чем в Иране – из-за почти полностью закрытых границ Северной Кореи и жесткого контроля над любыми контактами с иностранцами.

Как отмечают в The Telegraph, израильская разведка в Иране смогла отследить местонахождение лидеров через взломанные камеры наблюдения, однако в Пхеньяне повторить такой подход сложно из-за ограниченной системы видеонаблюдения и контролируемого интернета.

Известно также, что Ким боится за собственную безопасность, передвигается под охраной, избегает авиаперелетов и обычно пользуется бронированным поездом.

Справка. Северная Корея продолжает наращивать свой ядерный арсенал: сейчас, по данным СМИ, страна имеет уже 50 боеголовок и ресурсы для создания новых. Сообщается также, что массированный одновременный запуск около 20 межконтинентальных баллистических ракет может перегрузить американскую систему ПРО. В таком случае запаса перехватчиков США может не хватить для отражения атаки.

Кто является главным противником КНДР?

Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно называл Южную Корею "главным врагом страны". Он также обещал приложить усилия для "борьбы с враждебными силами" против Пхеньяна.

Кроме этого, диктатор заявлял о готовности и в дальнейшем развивать ядерное вооружение и обеспечивать "быструю и точную" боеспособность своих ядерных сил к реагированию на "стратегические угрозы".

В феврале этого года стало известно, что Ким Чен Ын поручил своей несовершеннолетней дочери Ким Джу Е одну из ключевых ролей в ракетной структуре – она отвечает за контроль над ядерным арсеналом страны. Источники в разведке утверждают, что этот шаг имеет целью постепенную подготовку ее к командованию Корейской народной армией.

СМИ также пишут, что генералы уже проводят для нее отдельные брифинги, а в отдельных случаях она может давать указания, несмотря на то, что формальным руководителем структуры с конца 2023 года является Чан Чанг Ха.