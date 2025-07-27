Парламент Косово на грани роспуска: чиновники за 54 попытки не избрали премьера

Косово уже несколько месяцев функционирует без действенных органов власти. Из-за провала коалиционных переговоров парламент потерял полномочия, правительство так и не сформировано, а угроза досрочных выборов или паралича государственной системы растет.

Последнее слово теперь за Конституционным судом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LeMonde.

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Как парламент Косово провалил ключевое голосование?

Косово впервые с 2008 года, когда провозгласило независимость, столкнулось со столь масштабной политической неопределенностью.

В субботу, 26 июля, парламент уже 54-й раз не смог утвердить нового премьера. Это был предельный срок, установленный Конституционным судом. Суд требовал до этой даты сформировать руководство страны, иначе пообещал вмешаться.

После выборов 9 февраля 2025 года партия Vetëvendosje во главе с действующим премьером Альбином Курти получила лишь 48 из 120 депутатских мандатов, чего недостаточно для большинства. Для утверждения нового состава парламента и формирования правительства нужно не менее 61 голоса. Попытки поддержать кандидатуру на спикера – министра юстиции Альбулены Хахиу – проваливаются из-за сопротивления оппозиции, которая одновременно не предлагает альтернативы. За Хахиу голосуют только 57 парламентариев.

Сейчас готовность к компромиссу исчерпана, а дальше решение за Конституционным судом. Скорее всего президент Косово Вйоса Османи обратится в суд относительно права на роспуск парламента.

Западные партнеры, в частности ЕС, неоднократно подчеркивали необходимость решить политический кризис, ведь от этого зависит доступ к 6 миллиардам евро финансирования в рамках Плана развития Западных Балкан.