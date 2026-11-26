В Кремле отреагировали на призыв президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте не допускать расширения войны против Украины. Там заявили, что это предупреждение якобы должно касаться Киева, а не Москвы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Что Песков заявил об Украине?

Песков утверждает, что именно Украина якобы пытается расширить географию войны.

Что касается расширения конфликта в Украине, то, очевидно, имеются в виду попытки киевского режима расширить географию этого конфликта,

– заявил представитель Кремля.

Кроме того, он без приведения доказательств обвинил Украину в якобы "террористической активности" в Средиземном и Балтийском морях.

Это не может не вызывать беспокойства у прибрежных государств, в частности, скорее всего, и в НАТО в целом. Конечно, расширения географии никто бы не хотел, и это потенциально очень опасное действие киевского режима,

– утверждает пресс-секретарь Путина.

Напомним, 25 ноября Дональд Трамп и Марк Рютте встретились в американской резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам переговоров они обнародовали совместное заявление, в котором призвали Москву воздержаться от действий, которые могут привести к расширению войны.

"Мы также обсудили важность того, чтобы Россия избегала любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют войну, а также важность скорейшего достижения мирного урегулирования", – говорилось в заявлении.

Встреча состоялась на фоне дискуссий о дальнейшей политике Вашингтона в отношении Владимира Путина и путях завершения российско-украинской войны.