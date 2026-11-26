Про це повідомив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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Що Пєсков заявив про Україну?

Пєсков стверджує, що саме Україна нібито намагається розширити географію війни.

Щодо розширення конфлікту в Україні, очевидно, мається на увазі спроби київського режиму розширити географію цього конфлікту– заявив представник Кремля.

Крім того, він без наведення доказів звинуватив Україну в нібито "терористичній активності" у Середземному та Балтійському морях.

Це не може не викликати занепокоєння прибережних держав, зокрема, найімовірніше, і в Альянсі загалом. Звичайно, розширення географії ніхто не хотів би, і це потенційно дуже небезпечна дія київського режиму– стверджує речник Путіна.

Нагадаємо, 25 листопада Дональд Трамп і Марк Рютте зустрілися в американській резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Після переговорів вони оприлюднили спільну заяву, у якій закликали Москву утриматися від дій, що можуть призвести до розширення війни.

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"Ми також обговорили важливість того, щоб Росія уникала будь-яких дій, які навмисно або ненавмисно розширюють війну, а також важливість якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання", – йшлося у заяві.

Зустріч відбулася на тлі дискусій щодо подальшої політики Вашингтона стосовно Володимира Путіна та шляхів завершення російсько-української війни.