После визита Зеленского: Кремль обвинил Лондон в "разжигании войны", защищая Трампа

Специальный представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев выступил против визита Владимира Зеленского в Великобританию. Чиновник обвинил Лондон в разжигании войны и осудил критику в адрес Трампа.

Об этом говорится на странице Кирилла Дмитриева в социальной сети X.

Что заявил Дмитриев?

Представитель Кремля выразил недовольство контактами украинского лидера с международными партнерами. Он заявил, что подобные дипломатические переговоры якобы препятствуют урегулированию ситуации.

Пребывание в Лондоне не способствует миру. Британские военные провокаторы знают, как разжигать войну и подрывать мир,

– написал Дмитриев.

Помимо претензий к Великобритании, спецпредставитель Путина высказал возмущение из-за заявлений об американских деятелях.

Он упрекнул их за позицию в отношении президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, заявив, что украинская сторона якобы стремится затянуть боевые действия.

"Указания Зеленского и его нападки на президента Трампа, возможно, не являются мудрой стратегией. Возможно, лучше было бы сосредоточиться на вопросах мира", – добавил Дмитриев.

Напомним, накануне во время интервью Пирсу Моргану Зеленский заявил, что сожалеет о потере Украиной сильного "партнера". На уточнение журналиста, имел ли он в виду США, президент ответил утвердительно, подчеркнув, что это происходит не по вине Украины.

Он добавил, что страна не может позволить себе быть слабой, ведь от этого зависит ее выживание. Также глава государства подчеркнул, что Украина не собирается продавать свою страну.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к любым форматам прекращения огня на фоне интенсивных российских обстрелов. Он также призвал Дональда Трампа не выбирать ошибочный путь в истории и предупредил о рисках для дальнейшего партнерства.