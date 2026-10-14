Об этом президент Украины заявил в интервью Пирсу Моргану.

Что сказал Зеленско о США?

Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что Украина теряет сильного "партнера". Журналист уточнил, идет ли речь об Америке.

Да, но не по нашей вине. Мы не можем быть слабыми. То есть мы не можем быть слабыми, иначе мы не выживем,

– ответил украинский лидер.

Также Зеленский подчеркнул, что "мы не продаем свою страну".

Напомним, глава государства заявил, что на фоне интенсивных обстрелов Украина открыта к любым форматам прекращения огня. Он предостерег Дональда Трампа от выбора ошибочного пути в истории и отметил угрозы дальнейшему партнерству.

По словам Зеленского, он не знает, кто именно подталкивает американского лидера на неправильную сторону.