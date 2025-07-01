В Кремле заявили, что Путин по телефону поговорил с Макроном

Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили ряд вопросов.

В частности, разговор касался войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какие детали разговора известны

В Кремле заявили, что президенты России и Франции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, в контексте конфликта между Израилем и Ираном и недавних американских ударов по нескольким иранским ядерным объектам.

Оба политика якобы отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов Совета безопасности ООН в поддержании мира и безопасности, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения.

На фоне этого обсудили уважение к законному праву Тегерана на "развитие мирного атома" и продолжение выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, в частности сотрудничество с МАГАТЭ.