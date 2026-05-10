В Москве в очередной раз заявили, что для завершения войны Киев должен вывести войска из Донбасса

В России заявили, что переговоры и завершение войны в Украине возможны только при условии полного вывода украинских войск из Донбасса – требования, которое Москва уже неоднократно выдвигала.

Об этом в воскресенье, 10 мая, заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

На чем настаивает Кремль?

Юрий Ушаков объяснил, что без вывода ВСУ с Донбасса урегулирование войны в Украине "будет стоять на месте" – даже через 10 раундов переговоров.

По его словам, Киев якобы "рано или поздно осознает необходимость вывода войск с Донбасса" и в конце концов это сделает.