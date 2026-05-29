В НАТО отреагировали на попадание российского дрона в дом в Румынии
В ночь на пятницу, 29 мая, в румынском городе Галац российский дрон врезался в жилой дом. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и румынские власти поддерживают контакт после этого инцидента.
Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт в соцсети Х.
Что говорит НАТО о российском дроне в Румынии?
Эллисон Гарт заявила, что рано утром многоквартирный дом в Румынии получил повреждения в результате удара беспилотника во время российской атаки по украинской инфраструктуре вблизи границы.
Сейчас генеральный секретарь НАТО поддерживает контакт с румынскими властями.
Мы осуждаем безответственные действия России, и НАТО будет продолжать укреплять свою оборону против любых угроз, в частности от дронов,
– подчеркнула пресс-секретарь НАТО.