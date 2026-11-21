Демократы в Конгрессе США готовы заблокировать государственное финансирование проектов SpaceX из-за перебоев Starshield в Украине. Конгрессмены требуют немедленно выяснить, кто именно отдал приказ замедлить работу спутниковой связи.

С соответствующим требованием выступил конгрессмен-демократ Джим Хаймс, который в январе возглавит Комитет Палаты представителей по разведке. Как сообщает CNN, законодатель уже направил засекреченное обращение директору Национальной разведки США Джею Клейтону. В письме политик подчеркнул, что комитет не будет одобрять расходы на государственные системы, которые правительство не в состоянии контролировать в полной мере.

Требования к Маску и поиск виновных

Помимо официального запроса в разведку, Хаймс обратился непосредственно к Илону Маску с требованием провести встречу. Законодатель стремится четко установить, кто именно инициировал вмешательство в работу спутниковой сети.

Объясните изменения, внесенные в сервис Starshield в октябре 2026 года, почему они были внесены и были ли они сделаны SpaceX в одностороннем порядке или по указанию должностного лица правительства США,

– отметил конгрессмен в обращении к миллиардеру.

На данный момент в американском истеблишменте нет единого ответа на вопрос, кто стоит за сбоями. Источники издания утверждают, что представители SpaceX и Пентагона в частных беседах перекладывали ответственность за октябрьское замедление на Белый дом.

В то же время Дональд Трамп отрицал свою личную причастность, после чего его администрация начала указывать на саму компанию и правила пользования ее услугами.

Бюджетный рычаг влияния

Несмотря на то, что американские чиновники позиционируют Starshield как подконтрольную Пентагону систему, реальное влияние Маска на процессы остается чрезвычайно высоким. Именно это затрудняет полноценный государственный надзор за военной связью.

Когда в январе демократы получат большинство в Конгрессе, они намерены задействовать механизм "резервирования финансирования". Этот инструмент позволяет временно замораживать выделение бюджетных траншей на отдельные разработки до тех пор, пока компания не выполнит установленные требования.

Поскольку у SpaceX есть многомиллиардные государственные контракты, такой шаг станет серьезным финансовым рычагом, хотя и создает проблемы для программ безопасности самих Соединенных Штатов.

Ранее сенаторы от Демократической партии призвали сохранить документацию о компании для расследования сбоев связи на фронте.