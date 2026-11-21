Із відповідною вимогою виступив конгресмен-демократ Джим Гаймс, який у січні очолить Комітет Палати представників з розвідки. Як повідомляє CNN, законодавець уже надіслав засекречене звернення директору Національної розвідки США Джею Клейтону. У листі політик наголосив, що комітет не схвалюватиме витрати на державні системи, які уряд не здатен контролювати повною мірою.

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Вимоги до Маска та пошук винних

Окрім офіційного запиту до розвідки, Гаймс звернувся безпосередньо до Ілона Маска з вимогою провести зустріч. Законодавець прагне чітко встановити, хто саме ініціював втручання в роботу супутникової мережі.

Поясніть зміни, внесені до послуги Starshield у жовтні 2026 року, чому їх було внесено та чи були вони зроблені SpaceX в односторонньому порядку або за вказівкою посадовця уряду США– зазначив конгресмен у зверненні до мільярдера.

Наразі в американському істеблішменті немає єдиної відповіді щодо того, хто стоїть за збоями. Джерела видання стверджують, що представники SpaceX та Пентагону в приватних розмовах перекладали відповідальність за жовтневе уповільнення на Білий дім.

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Водночас Дональд Трамп особисту причетність заперечував, після чого його адміністрація почала кивати на саму компанію та правила користування її сервісами.

Бюджетний важіль впливу

Попри те, що американські посадовці позиціюють Starshield як підконтрольну Пентагону систему, реальний вплив Маска на процеси залишається надзвичайно високим. Саме це ускладнює повноцінний урядовий нагляд за військовим зв'язком.

Коли в січні демократи здобудуть більшість у Конгресі, вони збираються задіяти механізм "резервування фінансування". Цей інструмент дозволяє тимчасово заморожувати виділення бюджетних траншів на окремі розробки, доки компанія не виконає визначених вимог.

Оскільки SpaceX має багатомільярдні урядові контракти, такий крок стане серйозним фінансовим важелем, хоча й створює виклики для безпекових програм самих Сполучених Штатів.

Раніше сенатори від Демократичної партії закликали зберегти документацію компанії для розслідування щодо перебоїв зі зв'язком на фронті.