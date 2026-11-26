Польша призвала НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, если они летят в сторону границ Альянса. Технически это можно осуществить за несколько недель, однако партнерам не хватает политического решения.

В эфире 24 Канала авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что концепцию упреждающего уничтожения вражеских целей предлагали партнерам уже давно.

Что на самом деле мешает Альянсу

По его словам, с технической точки зрения для реализации такой защиты нет никаких препятствий.

Технически мы видим, что ограничений для такой работы системы не существует. То есть есть определенные административные вопросы, которые необходимо решить, но технически, в принципе, это достаточно просто и может быть реализовано за считанные недели,

– отметил Богдан Долинце.

В то же время эксперт подчеркнул, что главным барьером остается отсутствие политического консенсуса. НАТО функционирует как организация коллективной безопасности, поэтому любые совместные операции за пределами территории государств-членов требуют согласия Североатлантической Рады, где каждая страна имеет право голоса.

Богдан Долинце объяснил, почему НАТО медлит со сбиванием российских ракет над Украиной: видео

Альтернатива привлечению союзников

Также авиационный эксперт подчеркнул, что необходимость просить партнеров о перехвате отпала бы при наличии достаточного количества вооружения в украинской противовоздушной обороне.

В случае увеличения поставок пусковых установок и самих ракет на самом деле не будет необходимости дополнительно просить страны НАТО сбивать вражеские ракеты, летящие в их направлении. Достаточно будет собственных ресурсов Украины, но для этого необходимо увеличивать количество пусковых установок и обеспечивать необходимое количество ракет-перехватчиков к ним,

– подытожил эксперт.

В настоящее время ключевой задачей для Украины является максимизация военной поддержки. Даже если польская инициатива лишь ускорит передачу новых систем ПВО и боеприпасов к ним, это уже станет ощутимым положительным сдвигом.

Ранее в оборонном ведомстве Польши сообщили, что союзники по Альянсу не поддержали инициативу сбивать российские цели над Украиной из-за опасений процедурных сложностей.