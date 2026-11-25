Об этом сообщает RMF24.

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Почему НАТО не поддерживает сбивание российских ракет над Украиной?

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что вопрос перехвата российских воздушных целей над украинской территорией обсуждали в Альянсе уже несколько месяцев. Однако предварительные переговоры не привели к поддержке такого механизма.

НАТО никоим образом не поддерживает это. Это создаст многочисленные сложности– сказал польский чиновник.

По его словам, ранее обсуждения завершились выводом, что такая процедура не может быть введена. Томчик также подчеркнул, что решение о действиях в воздушном пространстве Украины должен принимать весь Альянс, а не отдельные страны.

Для реализации польского предложения потребовалось бы и согласие Украины – в частности, предоставление предупреждений о ракетных угрозах и разрешение союзникам действовать в украинском воздушном пространстве.

Что Польша предлагала союзникам?

Ранее Bloomberg сообщило, что Варшава обратилась к странам НАТО с предложением рассмотреть возможность перехвата российских ракет над Украиной, если они направляются в сторону территории Альянса. Инициативу обсуждали 23 ноября во время встречи послов стран НАТО в Брюсселе. По данным источников агентства, некоторые союзники отнеслись к ней благосклонно, однако единой позиции не сложилось.

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Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также подтвердил, что дискуссии продолжаются. В то же время он отметил, что пока не видит готовности и решимости союзников перейти к таким действиям.

Вместо этого после встречи в Брюсселе НАТО решило направить в Польшу самолет раннего предупреждения и управления AWACS. Он должен следить за воздушной обстановкой над восточной частью страны.

Почему Польша подняла этот вопрос?

Предложение Варшавы прозвучало после того, как 20 ноября во время массированной российской атаки на Украину три российские крылатые ракеты Х-101 нарушили воздушное пространство Польши и упали на ее территории.

Польские следователи подтвердили, что обломки ракет обнаружили в трех населенных пунктах – в Новом Липовце, Руднике-над-Саном и Молодичах. Пострадавших в результате инцидента не было.