В Украину прибыл кронпринц Норвегии Хокон

Утром вторника, 20 мая, в Киев прибыл кронпринц Норвегии Хокон. Это первый для членов норвежской королевской семьи визит в Украину за почти 20 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NRK. Престолонаследника сопровождает министр энергетики Терье Осланд.

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Что известно о визите

Гости прибыли поездом на станцию за пределами Киева, вероятно в районе Бучи-Ирпеня. Там их встретили посол Норвегии Хелене Санд Андресен и украинская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Александром Мищенко.

Этот визит является проявлением сильной и постоянной поддержки Норвегии для власти Украины и украинского народа,

– отметили в пресс-службе королевской семьи.

Кронпринц Хокон посетил больницу, где проходят реабилитацию раненые украинские военные, и мемориал погибшим защитникам в Мощуне. Кроме того, запланированы встречи с представителями украинской власти и норвежскими партнерами по сотрудничеству.

Напомним, в апреле в Украину с неанонсированным визитом прибыл герцог Сассекский. Принц Гарри посетил клинику Superhumans Centre во Львове, где пообщался с ранеными украинскими ветеранами.