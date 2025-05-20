Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NRK. Престолонаступника супроводжує міністр енергетики Тер'є Осланд.

Дивіться також У Норвегії підтвердили передачу Україні усіх обіцяних F-16: коли будуть винищувачі

Що відомо про візит

Гості прибули потягом на станцію за межами Києва, ймовірно в районі Бучі-Ірпеня. Там їх зустріли посол Норвегії Хелене Санд Андресен та українська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ Олександром Міщенком.

Цей візит є проявом сильної й постійної підтримки Норвегії для влади України та українського народу,

– зазначили у пресслужбі королівської родини.

Кронпринц Хокон відвідав лікарню, де проходять реабілітацію поранені українські військові, і меморіал загиблим захисникам у Мощуні.

Окрім того, заплановано зустрічі з представниками української влади й норвезькими партнерами по співробітництву.

Нагадаємо, у квітні до України з неанонсованим візитом прибув герцог Сассекський. Принц Гаррі відвідав клініку Superhumans Centre у Львові, де поспілкувався з пораненими українськими ветеранами.