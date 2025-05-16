Туре Сандвік підтвердив, що частина літаків уже передана, але кількість не розголошується з міркувань безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар міністра NRK.

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Норвегія допомагає обороні України

За словами міністра, в Україну вже була доставлена частина літаків, а решта буде передана протягом 2025 року.

Передача норвезьких F-16 відбувається за планом, однак із міркувань оперативної безпеки України та після консультацій з українською стороною ми не розголошуємо точну кількість переданих літаків,

– повідомив міністр.

Збільшення допомоги

Минулого року уряд Норвегії також збільшив підтримку українських Повітряних сил на 1,3 мільярда норвезьких крон. За словами Сандвіка, цей внесок Норвегії сприяє посиленню української системи протиповітряної оборони у співпраці з іншими учасниками Коаліції повітряної оборони.

Нагадаємо, що Україна має на озброєнні рідкісні ЗРК С-300В1, які можуть збивати російські літаки на відстані до 100 кілометрів. Українські сили ефективно знищували російські літаки та крилаті ракети, оскільки Росія не знала про наявність цієї системи.