Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про можливу втрату F-16

У Повітряних силах повідомили, що 16 травня близько 3:30 було втрачено зв’язок із літаком F-16, який був залучений до відбиття повітряного нападу противника.

За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався,

– йдеться у повідомленні.

Пілота вдалося швидко знайти та евакуювати завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення.

"Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує", – розповіли у Повітряних силах.

Для того, щоб з'ясувати всі обставини інциденту було призначено комісію, яка вже почала працювати.