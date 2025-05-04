Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петером Павелом у Празі.

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Що відомо про школу F-16, яку створюють Україна та Чехія

Володимир Зеленський зазначив, що очевидно, станом на зараз із безпекових причин немає можливостей відкрити школу F-16 в Україні.

Російські удари щодня тривають, і тому ми працюємо з партнерами, щоби такі школи змогли відкрити за межами України. І це буде,

– сказав президент.

Він наголосив, що українська сторона домовилася, що Чехія буде брати участь в реалізації відповідних рішень щодо навчальної бази з F-16.

До слова, Володимир Зеленський також заявив, що Україна в межах "чеської ініціативи" у 2025 році може отримати 1,8 мільйона артилерійських снарядів. Президент Чехії Петер Павел, своєю чергою, наголосив, що за допомогою цієї програми відношення снарядів України до ворога вдалося скоротити до 1:2, на користь Росії.