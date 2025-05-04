Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський про Орбана

За словами українського лідера, є окремі діячі у Європі, які блокують шлях України до ЄС. Натомість вони прагнуть отримати ліпші місця на трибуні на Червоній площі.

Цього року ми готові відкрити вже перші кластери у перемовному процесі. Нам прикро, що окремі діячі у Європи блокують цей процес. Для всіх нас у Європі важливо, щоб європейські цінності справді домінували. Цінності, а не капризи окремих політиків,

– сказав Зеленський.

Він підкреслив: політики, які не підтримують євроінтеграцію України, роблять це не в інтересах своєї країни. А заради прихильності Путіна.

Чому Угорщина проти вступу України до ЄС

Віктор Орбан не раз заявляв, що Україна зруйнує угорську економіку, якщо вступить у Європейський Союз.